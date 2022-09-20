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Факты / Україна

Украина должна получить больше оружия в ответ на псевдореферендумы РФ – МИД Латвии

Юлия Соколова, редактор ленты
Украина должна получить больше оружия в ответ на псевдореферендумы РФ – МИД Латвии
Фото: Depositphotos

Ответом на российские псевдореферендумы, объявленные на временно оккупированных территориях Украины, должны стать новые санкции против РФ и еще больше оружия для украинской армии.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя соответствующие сообщения.

Он обратил внимание на то, что РФ продвигается в вопросе организации фейковых “референдумов” на временно захваченных территориях Украины.

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– Международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны быть новые санкции, и Украина должна получить больше оружия, чтобы освободить свою территорию. Мы должны сказать нет российскому шантажу, — подчеркнул Ринкевичс.

Комментарий обнародовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что, несмотря на планы РФ организовать псевдореферендумы о “присоединении” захваченных территорий, Украина продолжит освобождать их.

– Ни фейковые “референдумы”, ни гибридная “мобилизация” ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в РФ, – отметил Кулеба.

А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что никакие рашистские псевдореферендумы не остановят Вооруженные силы Украины.

– Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они полагают, что незаконный “референдум” сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, необходимое для организации побега, на новое шоу? Попробуйте, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Как известно, российские пропагандистские СМИ сегодня обнародовали информацию, что подконтрольные Кремлю террористические формирования “ЛДНР” решили провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в период с 23 по 27 сентября.

О подобном “референдуме” по “присоединению” к РФ заявили и марионетки Кремля в оккупированном Херсоне.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что проведение Россией так называемых референдумов на недавно оккупированных территориях откроет путь к общей мобилизации в РФ.

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