Ответом на российские псевдореферендумы, объявленные на временно оккупированных территориях Украины, должны стать новые санкции против РФ и еще больше оружия для украинской армии.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя соответствующие сообщения.

Он обратил внимание на то, что РФ продвигается в вопросе организации фейковых “референдумов” на временно захваченных территориях Украины.

– Международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны быть новые санкции, и Украина должна получить больше оружия, чтобы освободить свою территорию. Мы должны сказать нет российскому шантажу, — подчеркнул Ринкевичс.

Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022

Комментарий обнародовал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что, несмотря на планы РФ организовать псевдореферендумы о “присоединении” захваченных территорий, Украина продолжит освобождать их.

– Ни фейковые “референдумы”, ни гибридная “мобилизация” ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в РФ, – отметил Кулеба.

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что никакие рашистские псевдореферендумы не остановят Вооруженные силы Украины.

– Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они полагают, что незаконный “референдум” сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, необходимое для организации побега, на новое шоу? Попробуйте, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Russians decided to respond asymmetrically to ???????? counteroffensive. Thinking that illegal “referendum” will stop HIMARS and the Armed Forces from destroying occupiers on our land. Do you really want to spend the time needed to escape for a new show? Try…It will be interesting… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Как известно, российские пропагандистские СМИ сегодня обнародовали информацию, что подконтрольные Кремлю террористические формирования “ЛДНР” решили провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в период с 23 по 27 сентября.

О подобном “референдуме” по “присоединению” к РФ заявили и марионетки Кремля в оккупированном Херсоне.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что проведение Россией так называемых референдумов на недавно оккупированных территориях откроет путь к общей мобилизации в РФ.