Мобилизация в РФ не изменит ход войны в Украине, но может повлиять на ее динамику – военный эксперт

Сентябрь, 21 в 21:49

Мобилизация в РФ не решит многих проблем армии России в войне против Украины, но может изменить ее динамику.

Такую мысль высказал военный специалист аналитического центра безопасности CNA в Вашингтоне Майкл Кофман.

— Я бы не сказал, что это (мобилизация, — Ред.) может изменить судьбу России в войне. Доступность сил и людских ресурсов имеет значение, поэтому последствия могут быть разными, — написал он в Twitter.

Кофман уверен, что на протяжении всей войны ВС РФ наблюдался структурный дефицит кадров, что приводило к проблемам с набором, удержанием и ротацией.

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По мнению эксперта, первым и более важным последствием является не мобилизация, а введение политики, при которой служебные контракты продлены на неопределенный срок, право на отказ приостановлено. Также приняты новые уголовные меры для обеспечения того, что де-факто является введением мер военного времени.

— Первым ограничением на мобилизацию, скорее всего, будет пропускная способность — система должна призывать, обучать, кормить, снаряжать и прочее. Следовательно, цифра Шойгу в 300 тыс., скорее всего, условна, а фактическая мобилизация более ограниченный и поэтапный процесс, — говорит эксперт.

Он считает, что России не удастся за несколько месяцев мобилизовать столько солдат.

Мобилизация является принудительным процессом на практике и экономически разрушительным. Это также зависит от того, как россияне решат реагировать, — сообщает Кофман.

Он отмечает, что способность России провести частичную мобилизацию неясна, равно как и время, которое потребуется для получения результатов, и то, как россияне отреагируют на это.