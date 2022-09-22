Путин защищался как черт от святой воды перед решением объявить мобилизацию – эксперт

Сентябрь, 22 в 15:00

Президент РФ Путин защищался “как черт от святой воды” перед решением объявить мобилизацию. Он понимал, что это вызовет панику и недовольство среди россиян.

Так считает полковник Мацей Матысяк, бывший заместитель начальника военной контрразведки и эксперт фонда Stratpoints Foundation.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины продолжат продвигаться вперед на фронте, несмотря на планы Кремля.

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– Украина будет продолжать продвигаться вперед. Отправляя резервистов на фронт, Путин хочет усилить оборону оккупированных территорий. Сначала он хочет присоединить самопровозглашенные республики через референдумы, а затем завоевать их. Пока энергетический кризис не достигнет своего апогея в Европе и можно будет вступать в переговоры об окончании войны, — оценил ситуацию Мацей Матысяк.

По словам полковника, без должной подготовки 300 тыс. резервистов, которых отправят на войну в Украину, станут “пушечным мясом” для ВСУ.

– Путин защищался как черт от святой воды перед решением объявить мобилизацию. Он понимал, что это означает волнение среди россиян, бунты или общественное сопротивление. На фронте российские войска теперь могут перейти на более глубокую оборону, поскольку командиры будут ждать появления резервистов. И они будут защищаться, а не нападать. Еще до того, как резервисты попадут на фронт, западная техника на вооружении ВСУ может оказаться решающей на этом этапе войны, — сказал полковник.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре.

После этого россиян охватила паника, во многих районах и городах РФ начались массовые протесты против решения российского диктатора и руководства Кремля.

Источник: Wirtualna Polska