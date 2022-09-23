Сентябрь, 23 в 20:04

Президент РФ Владимир Путин блефует, угрожая миру применением ядерного оружия.

Так считает внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.

Он отметил, что с 24 февраля США не зафиксировали никаких перемещений ядерного оружия РФ, поэтому они должны и дальше оказывать Украине военную помощь.

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— Путин сходит с ума, и сейчас он блефует, разыгрывая ядерную карту. Это уже старая и заезженная пластинка. США не должны отступать. Ничего не изменилось с точки зрения подхода к Украине. Сегодняшняя ситуация — несмотря на лязг путинской сабли — ничем не отличается от вчерашней, — сказал он.

По словам Уитмора, если США увидят движение российских ядерных запасов, они должны придерживаться двуединой стратегии.

— Администрация должна продолжать свою политику санкционированного раскрытия разведывательных данных, чтобы мир знал, что происходит. Это будет сделано, чтобы сплотить международное сообщество, оказывать серьезное давление на Путина, для того чтобы тот отступил, – отметил он.

Кроме того, США должны прислать России четкий и недвусмысленный сигнал.

— Сигнал таков: любое применение Россией тактического ядерного оружия приведет к немедленному военному вмешательству со стороны НАТО с угрозой того, что Альянс полностью уничтожит российские вооруженные силы, дислоцированные в Украине, — добавил Уитмор.