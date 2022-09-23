Сентябрь, 23 в 18:15

Соединенные Штаты Америки в течение нескольких месяцев предупреждали Москву о серьезных последствиях применения ядерного оружия против Украины. Сообщения отправлялись в частном формате.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена решила намеренно не конкретизировать последствия ядерного удара. Поэтому Кремль беспокоится о том, как именно может отреагировать Вашингтон. Такую тактику Белого дома называют “стратегической двусмысленностью”.

К частному общению с Москвой по ядерному оружию был привлечен Государственный департамент США. Однако официальные лица, говорившие с журналистами на условиях анонимности, не конкретизировали, кто доставил сообщения, а также их содержание.

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Несмотря на это, Россия продолжает усиливать свою риторику по возможному применению ядерного оружия. Как отмечает издание, пока неизвестно, отправляли ли США какие-либо новые предупреждения после недавних ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Однако один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что общение в последние месяцы происходило постоянно.

Издание обращает внимание на заявление заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Накануне он объявил, что Москва готова использовать стратегическое ядерное оружие для “защиты” временно оккупированных территорий украинского Донбасса после проведения там псевдореферендумов о “присоединении” к России.

Это заявление прозвучало через день после того, как Владимир Путин заявил о возможности применения ядерного оружия “в случае угрозы территориальной целостности” РФ.

Представители администрации Байдена подчеркнули, что это не первый случай с 24 февраля, начала полномасштабной войны в Украине, когда российское руководство угрожает применить ядерное оружие. По их словам, пока нет никаких признаков того, что Россия перемещает свое ядерное оружие для подготовки к удару.

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По словам исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбелла, заявления Путина 21 сентября свидетельствуют о том, что Россия рассматривает возможность использования ядерного оружия на поле боя в Украине, чтобы заморозить контрнаступление ВСУ, а также принудить Киев и его союзников к уступчивости. В то время как предыдущие заявления Кремля были направлены на то, чтобы предостеречь Соединенные Штаты и их союзников от помощи Украине.

– Каждый должен признать, что это один из, если не самый серьезный эпизод за последние десятилетия, когда может быть использовано ядерное оружие. Последствия даже так называемой “ограниченной ядерной войны” были бы абсолютно катастрофическими, – подчеркнул Кимбелл.

В течение многих лет американские эксперты-ядерщики беспокоились по поводу того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие, которое иногда называют “ядерным оружием поля боя”, чтобы закончить войну на своих условиях.

Издание объясняет, что применение Россией ядерного оружия против Украины станет вызовом для администрации Байдена. Поскольку любой прямой военный ответ США на это может привести к более масштабной войне между ядерными государствами, предотвращение которой Белый дом сделал приоритетом номер один в своей политике.

Официальные лица США активизировали свои усилия на Генассамблее ООН на этой неделе, чтобы удержать РФ от применения ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, подчеркнул, что “безрассудные ядерные угрозы РФ должны быть немедленно прекращены”.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на ядерный шантаж Кремля. Он отметил, что мировое сообщество не позволит российскому диктатору Путину применить ядерное оружие, однако существуют риски.

Зеленский также подчеркнул, что последние угрозы Кремля не заставят Украину отказаться от освобождения своих территорий.

В ГУР Минобороны Украины, в свою очередь, проинформировали, что Путин всерьез рассматривает возможность ядерной войны. В ведомстве отметили, что взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион.