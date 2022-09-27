Приложения разработчика ВКонтакте и Mail.ru удалили из App Store
Apple удалила из магазина приложений App Store все мобильные приложения экосистемы VK, в том числе приложение российской социальной сети ВКонтакте, а также приложения VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play, VK Админ, Почта Mail.Ru и Облако Mail.Ru и другие.
Об этом сообщают российские СМИ.
Примечательно, что из браузерной версии сайта App Store приложение еще некоторое время было доступно, но потом тоже исчезло.
Со смартфона или планшета Apple при поиске в App Store выдается ошибка:
— Приложение Вконтакте: музыка и видео больше недоступны. Разработчик удалил это приложение из App Store, — говорится в сообщении.
При этом приложение ВКонтакте в магазине Google Play остается доступным.
При поиске в App Store в браузере по приложениям разработчика VKontakte в магазине приложений в некоторых случаях указано, что нет никаких приложений, доступных от этого разработчика (There are currently no apps available). Аналогичная ситуация при входе в магазин с iPhone или iPad.
Источник: Habr