Сентябрь, 29 в 16:42

Европейский Союз может запретить компаниям предоставлять криптокошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалюты для россиян в рамках восьмого пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Новые ограничения могут ввести из-за спроса на криптовалюту в РФ после объявления частичной мобилизации и массового отъезда россиян за границу.

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Напомним, что ранее криптобиржи, включая Binance, в рамках требования ЕС, установили лимит на хранение криптоактивов для россиян с суммарной стоимостью до €10 тыс. Теперь предыдущий лимит могут отменить, поскольку россиянам могут запретить хранить и покупать криптовалюту.

– Псевдореферендумы, организованные на территориях, оккупированных РФ, являются незаконной попыткой захватить землю и сменить международные границы силой, – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в новый пакет санкций ЕС против России, вероятно, войдут ограничения на российскую нефть, запрет на экспорт авиационной продукции и электронных компонентов, а также ограничения на импорт российских товаров. Новые ограничения лишат РФ €7 млрд.