Путин проиграет, даже ядерное оружие не изменит судьбу России на поле боя — WSJ

Октябрь, 01 в 20:21

Владимир Путин проигрывает войну и повышает ставки. Пишет газета The Wall Street Journal.

Пока российский президент в пятницу провозглашал аннексию четырех областей Украины, снова намекая на то, что он может применить ядерное оружие, его оккупационная армия продолжала терять позиции из-за контрнаступления Украины.

НАТО пообещало продолжать помогать Киеву, а ЕС принял меры, чтобы защитить свою экономику от энергетической войны Путина.

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— Путин пытается превратить позицию военной слабости в позицию силы, используя страх ядерной атаки на Украину и нервозность Запада насчет эскалации. Это не сработает, — сказал немецкий аналитик по безопасности Ульрих Шпек.

Даже очевидный саботаж на этой неделе на трубопроводах NordStream в Балтийском море, за который, по мнению многих западных чиновников, вероятно, несет ответственность Россия лишь ненадолго расстроил газовые рынки.

The WSJ пишет, что около трех четвертей респондентов опроса общественного мнения в Германии заявили, что хотят, чтобы поддержка Украины продолжалась, несмотря на рост счетов за электроэнергию. Плохие результаты на выборах в Италии показали скептики санкций. Ожидается, что новое правительство будет продолжать прозападную и проукраинскую политику.

— Путин проигрывает энергетическую войну. Он ставил на то, что если он перекроет газ, Европа отступит. Европе удалось в значительной степени заменить российский газ, — сказал эксперт по энергетике Брюсселя Симон Тальяпьетра.

Он добавил, что ЕС все еще сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении доступных энергоресурсов в этом и следующем году, но усилия блока идут в верном направлении.

Путин также подвергся дипломатическому давлению со стороны Китая и Индии, которые были нейтральными, но хорошо настроенными к Москве. На саммите в середине сентября в Узбекистане российский диктатор публично признал обеспокоенность лидера Китая Си Цзиньпина по поводу войны, а премьер-министр Индии Нарендра Моди почти сказал ему прекратить боевые действия, заявив, что нынешняя эра не для войны.

21 сентября Путин объявил о мобилизации 300 тыс. россиян. Это шаг, которого он избегал, зная, что массовый призыв не понравится его гражданам.

— Россия сейчас терпит неудачу в своей кампании в Украине. Я думаю, что Путин убедился, что без дополнительной живой силы Россия просто не сможет продолжать эту войну, сказал политолог из Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.

В той же речи он намекнул, что рассмотрит возможность использования ядерного оружия в Украине и добавил, что это не блеф.

Украинские и западные официальные лица говорят, что существует реальная опасность того, что Путин может использовать ядерное оружие, даже если это, вероятно, не принесет ему победы. Ядерные угрозы Путина остаются неоднозначными, а его слова выходят за пределы доктрины России о том, что ядерное оружие будет использовано против врагов, использующих обычное оружие, только если существование РФ как государства будет под угрозой.

Многие военные эксперты сомневаются, что даже ядерное оружие изменит судьбу России на поле боя. Украина, ведущая борьбу за свое существование как нация и независимая страна, вряд ли сдастся Путину, даже если он отдаст приказ о ядерном ударе по ее городам.

Диктатор также искал другие формы военной эскалации после фиаско его армии в Харьковской области. Россия ответила ракетными ударами по электростанциям, дамбам и другой гражданской инфраструктуре в украинских городах. В пятницу РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне с гражданскими людьми в Запорожье. В результате атаки погибли по меньшей мере 25 человек и десятки получили ранения.

По мнению западных аналитиков, усиление атак на гражданские объекты, некоторые из которых находятся вдали от фронта, вряд ли заставит Украину уступить, и это показывает, что у Путина заканчиваются варианты.

Мобилизация в России также свидетельствует об отчаянии, говорят аналитики, отмечая, что многие новопризванные солдаты отправляются в Украину с минимальной подготовкой и оборудованием. Пока она вызвала в основном волнение, протесты и эмиграцию.

— Это, безусловно, привело к негативным последствиям в том смысле, что большинство российского населения раньше считало, что война в Украине — дело контрактной армии, — сказал Голосов.

Он отметил, что россияне не воспринимали войну в Украине как нечто угрожающее им лично, но теперь все изменилось.