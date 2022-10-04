Октябрь, 04 в 13:29

Почему президент РФ Владимир Путин решил провести псевдореферендумы в четырех областях Украины в сентябре, несмотря на то, что несколько раз они были анонсированы летом, журналистка Фактів тижня Оксана Дворецкая решила выяснить, пообщавшись на эту тему с военными и юристами.

Есть версия, что в Кремле решили ускорить проведение псевдореферендумов, потому что испугались паники, что охватила многих коллаборантов после удачного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

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Некоторые из предателей даже начали выходить на украинские спецслужбы, чтобы смягчить наказание.

Есть еще мнение, что псевдореферендумы глава Кремля мог приурочить к своему 70-летнему юбилею, который он должен отметить уже в эту пятницу, 7 октября.

Спектакль с присоединением украинских территорий именно сейчас Владимир Путин мог устроить, чтобы поднять политический рейтинг после неудач своей армии.

Еще одна из функций псевдореферендумов на временно оккупированных территориях – это отвлечь народ от непопулярной в РФ частичной мобилизации, из-за которой настроение россиян – не слишком празднично.

– Россияне находятся в мобилизационной панике, – констатирует юрист Николай Полозов.

Наиболее прогрессивные из них, добавляет Николай Полозов, сейчас пытаются найти названия населенных пунктов на аннексированных территориях, чтобы понимать, куда их отправляют на смерть.

Напомним, 30 сентября, через девять дней после объявления частичной мобилизации в России, президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

В ответ президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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