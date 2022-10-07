Международные резервы РФ за месяц сократились почти на $25 млрд

Октябрь, 07 в 19:00

Международные резервы России за месяц снизились на 4,41% (или $24,972 млрд).

По состоянию на 1 октября 2022 года они составляют $540,688 млрд, тогда как в начале сентября было $565,660 млрд, о чем сообщает Центробанк России.

Отмечается, что 30 сентября объем международных резервов “под влиянием отрицательной переоценки” снизился на 1,6% (на $9 млрд) и составил $540,7 млрд.

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18 февраля этого года объем резервов достиг исторического максимума – $643,2 млрд, а затем начал снижаться.

В марте министр финансов РФ Анатолий Силуанов сообщил, что половина золотовалютных резервов ($300 млрд из $640 млрд) России заморожена из-за санкций.

Многомиллиардным убытком для Центробанка России и Фонда национального благосостояния стало стремительное обрушение китайского юаня.

Дело в том, что юань – последний не попавший под санкции актив в международных резервах РФ. Ведь сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены, австралийский и канадский доллары оказались под санкциями.