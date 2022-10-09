Путин собирается на пенсию, но это не произойдет завтра: Подоляк об арестах в окружении диктатора
В окружении президента Российской Федерации уже начались аресты, а сам диктатор Владимир Путин собирается на пенсию. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости.
По его словам, Путин перестал комментировать ключевые события во время войны в Украине, в частности, отступление российской армии из Харьковщины, возвращение из плена домой защитников Мариуполя, события на территории Крымского полуострова.
— Все, что сегодня происходит в России после мобилизации, когда несколько раз Путин не комментировал ключевые события, например, мощное отступление российских войск из Харьковской области, легендарный обмен пленными из Азовстали, события в Крыму, я имею в виду не только мост, но этого еще и Новофедоровка, он не комментирует это, и начинают постепенно нарастать процессы аутизации общественных отношений на уровне политической элиты.
Но уже некоторые персонажи, например, Кадыров, они откровенно говорят, что нужно не просто уволить министра обороны РФ Шойгу, а арестовать его. Не просто уволить Лапина, которого уволили кстати, но и арестовать. Мы видим следующее: практически весь классический российский генералитет, то есть основа основ путинского режима, сегодня в упадке, они находятся под большим прессом. Я думаю, что определенные аресты уже идут и будут продолжаться. Мы можем ожидать нарастания этого выраженного конфликта.
По словам Подоляка, Путин готовится к пенсии, но это не произойдет прямо завтра. На это будут влиять, в частности, успехи ВСУ на фронте, освобождение территорий Украины и другие события. К президенту РФ перестали относиться как к иконе, убежден он.
– Это пока не будет официальной позицией. На мой взгляд, Путин готовится к пенсии. Это точно не о классической пенсии, потому что когда ты достигаешь статуса авторитарного монстра, то пенсия будет выглядеть несколько иначе. То есть ты будешь сидеть юридически, или будешь сидеть в каком-то закрытом помещении долго и долго. О каких симптомах мы можем говорить? Во-первых, Путин сегодня не выглядит неприкосновенной личностью в политическом обществе Российской Федерации.
Его начали постепенно критиковать, к нему уже не относятся, как к иконе, это ключевое. Сегодня этот культ личности разрушается, и мы уже видим, что его начинают критиковать не какие-то оппозиционеры, которых очень мало в РФ, а внутренние элементы из этой ключевой общественной группы, на которую он делал ставку. Во-вторых, он практически не управляет процессами внутренней войны, то есть он будто делает вид, что стоит над складкой, но это не так. Он уже не может вмешиваться в то, что делает, например, Пригожин и Патрушев.