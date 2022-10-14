Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

В оккупированный Крым россияне привезли около 400 наемников-иностранцев — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированный Крым россияне привезли около 400 наемников-иностранцев — Генштаб

Российское военное руководство любыми способами пытается пополнять личный состав своей оккупационной армии и привлекает для этого иностранных наемников.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, 9 октября во временно оккупированный Крым россияне привезли около 400 боевиков-иностранцев. Их планируют перебросить на линию фронта на территории Украины.

Сейчас смотрят

При этом своих солдат РФ не в состоянии обеспечивать и обучать. В частности, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края остановили отправку новых мобилизованных в учебные центры до 1 ноября. Причина тому, что эти учебные центры не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

Кроме того, РФ 10-11 октября в Энергодаре в Запорожье увеличила свой личный состав на территории атомной электростанции.

Читайте
Путина поддерживает все меньше россиян, на что указывает ход мобилизации в России - Маляр

По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, потому что этот объект не обстреливается.

Фото: ГУР МО

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка