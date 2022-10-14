Октябрь, 14 в 7:15

Российское военное руководство любыми способами пытается пополнять личный состав своей оккупационной армии и привлекает для этого иностранных наемников.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Так, 9 октября во временно оккупированный Крым россияне привезли около 400 боевиков-иностранцев. Их планируют перебросить на линию фронта на территории Украины.

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При этом своих солдат РФ не в состоянии обеспечивать и обучать. В частности, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края остановили отправку новых мобилизованных в учебные центры до 1 ноября. Причина тому, что эти учебные центры не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.

Кроме того, РФ 10-11 октября в Энергодаре в Запорожье увеличила свой личный состав на территории атомной электростанции.

По имеющейся информации, оккупанты используют станцию, как базу для размещения личного состава, потому что этот объект не обстреливается.

Фото: ГУР МО