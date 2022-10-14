В РФ есть как минимум четыре армии, которые не подчиняются друг другу – Данилов

Октябрь, 14 в 14:17

В России сложилась непростая ситуация. На сегодняшний день там уже появилось по меньшей мере четыре армии, которые не подчиняются друг другу.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объяснил, что у марионетки Кремля, лидера Чечни Рамзана Кадырова есть собственная армия, которая не подчиняется министру обороны РФ Сергею Шойгу.

По словам Данилова, свою армию имеют основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, в России есть военные, которые подчиняются непосредственно министру обороны Сергею Шойгу.

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– Вот эти четыре армии между собой рано или поздно начнут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал: когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации – это только вопрос времени, – убежден Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что сложно сказать, как эти четыре армии будут между собой коммуницировать и участвовать в тех или иных вещах.

Ранее американский историк Тимоти Снайдер также говорил, что в России есть раскол и среди элит, и в общественном мнении.

Он напомнил, что недавно Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин очень жестко раскритиковали российское командование. По мнению историка, не случайно именно они контролируют что-то вроде частных вооруженных сил.

По его словам, критикуя методы ведения войны, они ослабляют информационный контроль Путина.

Фото: СНБО