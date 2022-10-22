Октябрь, 22 в 13:58

Президент России Владимир Путин создает условия для продолжения Россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не урегулирования путем переговоров или выхода из нее.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Информационная пропаганда, поставленная Кремлем для вывода российских войск из Херсона, угрозы подрыва дамбы Каховской ГЭС, подготовка к дополнительной мобилизации и призыву на военную службу — все это свидетельствует о том, что Путин не ищет выхода в ближайшее время, считают аналитики.

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Вместо этого он создает условия для повышения боеспособности России зимой и в 2023 году.

21 октября Путин подписал указ о создании при правительстве России координационного совета федеральных органов исполнительной власти на время войны в Украине. Этот совет должен заниматься удовлетворением потребностей российских вооруженных сил; решать вопросы снабжения и определить объем госбюджета России на содержание армии.

В ISW считают, что создание Путиным координационного совета является продолжением заявлений о готовности к военному положению.

Создание этого нового координирующего органа создает условия для продолжения в обозримом будущем высокоинтенсивных военных действий.

Путин продолжает демонстрировать свою готовность заплатить высокую цену внутренним недовольством, чтобы добиваться победы в войне.