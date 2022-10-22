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Факты / Світ / Росія

РФ после Путина: в Польше состоится съезд российских оппозиционеров

Валентина Чорна, редактор ленты
Илья Пономарев

В Польше состоится первый съезд народных депутатов России. Мероприятие пройдет в городе Яблонна 4-7 ноября.

Об этом в Telegram сообщил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

— Делегаты – представители депутатского корпуса России разных лет и разных уровней, которые избирались на международно-признанных выборах. Их общая платформа – непринятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политическое устройство, установившееся в РФ, — говорится в сообщении.

По словам Пономарева, съезд собирается для того, чтобы “сформулировать контуры — какой будет Россия после поражения в войне и после Путина”.

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Отмечается, что в оргкомитет съезда входят: Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Марк Фейгин и другие.

В настоящее время зарегистрировано 52 делегата съезда. По данным Пономарева, они представляют не менее 10 млн избирателей.

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