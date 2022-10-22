РФ после Путина: в Польше состоится съезд российских оппозиционеров
В Польше состоится первый съезд народных депутатов России. Мероприятие пройдет в городе Яблонна 4-7 ноября.
Об этом в Telegram сообщил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.
— Делегаты – представители депутатского корпуса России разных лет и разных уровней, которые избирались на международно-признанных выборах. Их общая платформа – непринятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политическое устройство, установившееся в РФ, — говорится в сообщении.
По словам Пономарева, съезд собирается для того, чтобы “сформулировать контуры — какой будет Россия после поражения в войне и после Путина”.
Отмечается, что в оргкомитет съезда входят: Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Марк Фейгин и другие.
В настоящее время зарегистрировано 52 делегата съезда. По данным Пономарева, они представляют не менее 10 млн избирателей.