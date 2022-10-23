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Факты / Світ / Росія

В Белгородской области начали возводить “защитные сооружения”

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Белгородской области начали возводить “защитные сооружения”

В Белгородской области России начали устанавливать “защитные сооружения”.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

— В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений, — написал он.

Также Гладков опубликовал фото сооружений пирамидальной формы.

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Кто именно и как угрожает россиянам на их территории, Гладков не уточнил.

Напомним, что 19 октября в российском Белгороде масштабный пожар вспыхнул на электроподстанции Южная, что спровоцировало перебои электроснабжения в городе, а ряд районов был обесточен.

А 15 октября в России в районе села Разумное в Белгородской области сообщали о взрывах и якобы о работе ПВО.

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