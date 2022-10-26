Октябрь, 26 в 14:04

В Москве созвали на встречу представителей дипломатических и военных ведомств иностранных государств для устрашения фейком о “грязной бомбе” в Украине.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Однако, добавил представитель ГУР, никто из присутствующих в выдумки россиян не поверил, ведь последние не предоставили никаких доказательств.

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– Весь мир видит, кто агрессор и террорист. Один из участников этой встречи даже процитировал российского писателя Виктора Шендеровича: Скучно, как все ваше унылое гестапо, – отметил представитель разведки.

По убеждению Андрея Юсова, дезинформационная кампания России о “грязной бомбе” – абсолютно провальная.

– Заявления о “грязной бомбе” ориентированы даже не столько на Украину, как на внешний мир, чтобы склонить Киев к переговорам. Но этого не будет, потому что не только украинцы, но весь мир не поверил в этот фейк, – отмечает представитель Главного управления разведки.

Напомним, что 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд телефонных разговоров с представителями Франции, Турции, Великобритании и США, чтобы обвинить Украину в подготовке провокаций с применением “грязной бомбы” – обычной взрывчатки, пропитанной радиоактивным материалом, что не является ядерным оружием.

Украина заявления РФ опровергла. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ часто обвиняет других в том, что сама планирует осуществить.

В то же время аналитики Института изучения войны не верят, что Кремль готовит неизбежный бомбовый удар под фальшивым флагом.

А заявления Шойгу объясняют не иначе, как желанием замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада и, возможно, ослабить НАТО, потому что Россия продолжает терпеть неудачи на фронте и уже до конца года может потерять западную часть Херсона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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