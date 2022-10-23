Россияне обвиняют в том, что планируют сами: Кулеба опроверг заявления РФ о “грязной бомбе”

Октябрь, 23 в 20:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг ложь России о якобы планах Украины применить “грязную бомбу”. По его словам, РФ часто выражает обвинения против других в том, что самостоятельно планирует совершить.

— Ложь России о якобы планах Украины применить “грязную бомбу” настолько же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия, — Ред.). У нас нет никаких “грязных бомб” и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами, – считает Кулеба.

Сегодня стало известно, что российские пропагандисты распространяют ложь о якобы наличии у Украины “грязной бомбы”.

Сейчас смотрят

В частности, министр обороны РФ во время телефонных разговоров с представителями правительства Франции и Турции заявил о якобы готовящих ВСУ “провокациях”.

В российских изданиях отмечают, что глава Минобороны РФ “сегодня звонит по телефону своим коллегам во всем мире, чтобы сообщить об этой новости”.