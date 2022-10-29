Октябрь, 29 в 18:03

Российский генерал-полковник Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск Центр во время вторжения в Украину, снят со своей должности.

Об этом пишет украинский портал InformNapalm, а также ряд российских СМИ, в частности Meduza.

Изначально о снятии Александра Лапина сообщили пророссийские военные корреспонденты и Telegram-каналы, в том числе связанные с наемниками из ЧВК Вагнера.

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Позже об этом начали писать более крупные российские СМИ, как РБК и Moscow Times, ссылаясь на свои источники.

За время российского вторжения в Украину российский генерал-полковник Лапин запомнился тем, что наградил собственного сына, который руководил провалившимся наступлением на Сумы и Чернигов.

Кроме того, Александра Лапина активно критиковал глава республики Чечня Рамзан Кадыров. В октябре глава Чечни обвинил Лапина в сдаче Лимана и назвал его “бездарем”. Как заявлял Кадыров, российский генерал-полковник Лапин, руководя этим участком обороны, не обеспечил необходимыми средствами принудительно мобилизованных Россией жителей Луганской области, а сам якобы решил переждать оборону оккупированного Лимана в Луганске.

Накануне глава Чечни снова раскритиковал Лапина и возложил на него ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ. Кроме того, Рамзан Кадыров раскритиковал Лапина за наличие у него звания героя России за оккупацию Лисичанска на Луганщине, хотя, как утверждает глава Чечни, Лапин даже не был в Лисичанске.

На данный момент официально информацию о снятии Лапина российские представители не подтверждали.

По другой информации, которую распространяют пророссийские СМИ, генерал-полковник Лапин “взял трехнедельный отпуск”.

Фото: Дедушка Пак