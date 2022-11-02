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В России мобилизованные устроили массовую акцию протеста из-за невыплаты обещанных средств

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В России мобилизованные устроили массовую акцию протеста из-за невыплаты обещанных средств

В Ульяновской области (Россия) более 100 мобилизованных из российской Чувашии устроили массовую акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных выплат.

– Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тыс. рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки? Мы отказываемся от участия в “специальной военной операции” и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом РФ! – говорится в заявлении.

На видео они жалуются на то, что им также не выплатили единоразовую сумму в размере 300 тыс. рублей, которые, как они утверждают, мобилизованным обещали в военкоматах.

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Дошло до того, что на базу, где размещались мобилизованные, пришлось вызывать ОМОН и Росгвардию. Отмечается, что после этого их удалось “успокоить”.

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Фото: скрин с видео

Источник: Медуза
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