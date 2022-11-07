Сотни погибших за четыре дня: морпехи РФ на Донбассе жалуются на командование

Ноябрь, 07 в 0:33

Российские морпехи из Приморского края, воюющие против Украины на Донецком направлении, жалуются на командование РФ.

Они направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командиров, допускающих большие потери.

Военные РФ из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отметили в письме о сотнях погибших и раненых солдат всего за четыре дня.

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– Им плевать на все, чтобы показать себя. Они людей называют мясом. Как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, ныне уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоз боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Угледара, по которому лупят по нам, — говорится в письме.

По данным российского Telegram-канала, в письме морпехи утверждают, что за четыре дня потеряли около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести во время наступления на село Павловка под Угледаром Донецкой области.

По мнению авторов письма, их командиры Мурадов и Ахмедов спланировали наступление, чтобы первый “заработал бонусы перед начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым”, а второй получил звание героя России.

Морпехи просят Кожемяко обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой направить “независимую” комиссию, не связанную с Министерством обороны РФ. Губернатор Приморья не подтверждал получение письма.