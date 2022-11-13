Денисенко объяснил, почему Путин не лишит должности Шойгу из-за неудач на фронте

Ноябрь, 13 в 18:57

Президент России Владимир Путин сейчас не собирается лишать должности министра обороны России Сергея Шойгу, несмотря на критику.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

– Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу. Это во многом выравнивает для него ситуацию. И многие из тех, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать, — говорит Денисенко.

Он считает, что Минобороны РФ – это не просто фамилия Шойгу, а огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не иссекаемыми финансовыми ресурсами.

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