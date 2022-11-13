Денисенко объяснил, почему Путин не лишит должности Шойгу из-за неудач на фронте
Президент России Владимир Путин сейчас не собирается лишать должности министра обороны России Сергея Шойгу, несмотря на критику.
Об этом в эфире Радио НВ рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
– Его влияние на армию и военные действия относительно невелико, но все же за ним стоит Путин. Путин неоднократно давал понять, что не будет менять Шойгу. Это во многом выравнивает для него ситуацию. И многие из тех, кто не уважает его или считает его глубоко неэффективным, вынуждены с ним мириться, потому что за ним стоит Путин и не собирается его сливать, — говорит Денисенко.
Он считает, что Минобороны РФ – это не просто фамилия Шойгу, а огромный механизм, позволяющий управлять неограниченными человеческими и почти не иссекаемыми финансовыми ресурсами.
– Путин прекрасно понимает, как работает система. И сейчас убрать Шойгу, поставить кого-то непонятного для него — это получить возможность очень серьезных проблем. В частности той, что армия на этом этапе, во время войны, сильнее ФСБ. Поэтому он очень боится любого другого, кроме Шойгу, которому он 100% доверяет, – объяснил Денисенко.