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В 2023 году Россия может применить в Украине иранские дроны собственного производства – CNN

Валентина Чорна, редактор ленты
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В 2023 году Россия может применить в Украине иранские дроны собственного производства – CNN
Фото: УНИАН

В 2023 году Россия может применить в войне против Украины иранские дроны собственного производства.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным издания, Иран и Россия заключили соглашение о развертывании производства в начале ноября, и Тегеран начинает передавать Москве чертежи и компоненты для беспилотников.

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Производство может начаться через несколько месяцев, и “вполне возможно, что Россия сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году”.

Источник CNN заявил, что процесс производства ударных БПЛА “не сложен по сравнению с производством другого оружия”.

Сообщения западных СМИ о том, что Иран готовится отправить России баллистические ракеты и дополнительные дроны-камикадзе, “вызвали обеспокоенность в Тегеране”.

После этого иранский режим, вероятно, “пересмотрел свой подход в пользу производства беспилотников в России, а не их прямой передачи Ираном”.

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