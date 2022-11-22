В 2023 году Россия может применить в Украине иранские дроны собственного производства – CNN
В 2023 году Россия может применить в войне против Украины иранские дроны собственного производства.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
По данным издания, Иран и Россия заключили соглашение о развертывании производства в начале ноября, и Тегеран начинает передавать Москве чертежи и компоненты для беспилотников.
Производство может начаться через несколько месяцев, и “вполне возможно, что Россия сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году”.
Источник CNN заявил, что процесс производства ударных БПЛА “не сложен по сравнению с производством другого оружия”.
Сообщения западных СМИ о том, что Иран готовится отправить России баллистические ракеты и дополнительные дроны-камикадзе, “вызвали обеспокоенность в Тегеране”.
После этого иранский режим, вероятно, “пересмотрел свой подход в пользу производства беспилотников в России, а не их прямой передачи Ираном”.