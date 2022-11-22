Европарламент может внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций

Ноябрь, 22 в 13:06

Депутаты Европарламента хотят внести частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций, поскольку ее наемники, возглавляемые соратником российского диктатора Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовали в конфликтах в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике и Центральной Африке.

Депутаты от всех парламентских групп 11 ноября направили соответствующее письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиалу, страна которого председательствует в Совете.

В нем европейские политики, ссылаясь на постоянные нарушения вагнеровцами международного права в Украине и их предыдущее участие в других конфликтах, отмечают, что ЧВК следует признать террористической организацией.

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На прошлой неделе политические группы Европарламента согласовали текст резолюции о признании РФ страной — спонсором терроризма.

В тексте будет строчка о том, что Европейский парламент “признает Россию государством — спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства”.