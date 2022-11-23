Ноябрь, 23 в 12:13

Россия, вероятно, почти исчерпала запасы беспилотников, но, очевидно, будет искать пути их пополнения.

Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании, обратив внимание, что с 17 ноября в публичном пространстве не было упоминаний об ударах БПЛА.

Британские разведчики предполагают, что РФ скорее удастся закупить беспилотники за границей, чем изготовить новые крылатые ракеты.

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В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что Россия, вероятно, и принялась применять беспилотники, чтобы компенсировать серьезную нехватку крылатых ракет.

– Но замысел имел ограниченный успех, потому что большинство запущенных БПЛА были обезврежены, – отмечают в оборонном ведомстве.

По данным разведки Минобороны Великобритании, с сентября Россия запустила сотни иранских беспилотников для ударов по тактическим военным целям и украинской электросети.

Однако, добавляют британские разведчики, недавно российские командиры могли пожелать, чтобы возможными целями ударных БПЛА иранского происхождения становились медицинские учреждения.

Напомним, что, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на базе одного из учебных заведений Севастополя почти три десятка военнослужащих РФ учатся управлять БПЛА российского и иранского производства.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР