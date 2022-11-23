РФ готовит около трех десятков операторов беспилотников в Севастополе
Россияне готовят в Крыму операторов беспилотных летательных аппаратов.
По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, почти три десятка военнослужащих учатся работать с БПЛА российского и иранского производства.
По данным украинской стороны, идет подготовка на базе одного из учебных заведений Севастополя.
Планируется, что обучение продлится до трех недель.
Тем временем в Херсонской и Запорожской областях оккупанты возводят дополнительные оборонные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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