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Факты / Україна

РФ готовит около трех десятков операторов беспилотников в Севастополе

Татьяна Забожко, редактор ленты
іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Россияне готовят в Крыму операторов беспилотных летательных аппаратов.

По информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, почти три десятка военнослужащих учатся работать с БПЛА российского и иранского производства.

По данным украинской стороны, идет подготовка на базе одного из учебных заведений Севастополя.

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Планируется, что обучение продлится до трех недель.

Тем временем в Херсонской и Запорожской областях оккупанты возводят дополнительные оборонные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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