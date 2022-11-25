Ноябрь, 25 в 1:50

В течение девяти месяцев Россия потратила на полномасштабную войну против Украины более $82 млрд. Это четверть годового бюджета страны-агрессора.

Соответствующие подсчеты сделали журналисты Forbes Украина.

– Прямые военные расходы России за 9 месяцев войны… составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий… В 2021 году все бюджетные доходы РФ составляли $340 млрд. То есть РФ уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия, — подчеркивается в материале.

При расчетах журналисты Forbes не принимали во внимание стабильные расходы РФ на оборону или экономические потери.

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Издание отмечает, что стоимость войны против Украины становится все выше для Кремля, а российские ресурсы тем временем иссякают. По расчетам Forbes, осенью стоимость военных расходов РФ выросла вдвое, и сейчас эта сумма составляет не менее $10 млрд в месяц.

Так что в 2023 году Россия может просто “не потянуть” расходы на войну, учитывая западные санкции и снижение доходов от экспорта нефти и газа.

Финансирование войны: на что РФ тратит средства

Издание Forbes оценивает расходы России на полномасштабную войну против Украины с конца февраля в $82,2 млрд. В эту сумму входят выплаты зарплат путинским солдатам, компенсации погибшим и раненым, обеспечение армии, потери техники.

• Расходы на армию

Солдатам-контрактникам в войсках РФ обещают зарплату в размере от 200 тыс. рублей в месяц за участие в войне, а также дополнительные выплаты. На одного вояка страна-агрессор в среднем тратит около $200 в день.

Также следует учитывать так называемую частичную мобилизацию в РФ. Речь идет о не менее 300 тыс. мобилизованных, которые могут стоить российскому бюджету $1,8 млрд в месяц.

– Общие расходы на зарплату военных, привлеченных к боевым действиям, составляют около $2,7 млрд после проведения мобилизации, — уточнило издание.

Согласно подсчетам, $7,7 млрд Россия потратила на компенсации раненым оккупантам, а $9,4 млрд – погибшим.

Поскольку в последние месяцы потери РФ на фронте только возрастают, в том числе и из-за появления неподготовленных мобилизованных, увеличивается и общая сумма компенсаций погибшим и раненым. Летом она оценивалась примерно в $1 млрд ежемесячно. А за последний месяц превысила $3,5 млрд.

За каждого погибшего РФ обещает платить 7,4 млн рублей (около $110 тыс.). Сумма компенсации для тяжело раненых составляет 3 млн рублей.

• Боеприпасы и техника

Как отмечает издание, по разным оценкам агрессор использовал во время войны от 10 тыс. до 50 тыс. снарядов в день.

По данным Forbes, средняя стоимость снаряда советского калибра составляет около $1 тыс. Так что только на обеспечение артиллерии РФ потратила более $5,5 млрд.

Кроме того, враг выпустил по территории Украины более 4 тысяч ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн.

А для обеспечения российской армии еще нужны тысячи тонн боеприпасов для стрелкового оружия, одежда, топливо, запчасти, еда, медикаменты и т.д.

Общие расходы РФ на обеспечение армии за девять месяцев войны Forbes оценивают в $28,7 млрд.

• Потери техники на фронте

За время полномасштабной агрессии наибольшими потерями армии РФ в технике стали танки и авиация.

Так, Вооруженные силы Украины уничтожили 278 российских боевых самолетов (средняя стоимость одного – $18 млн), а также 261 вертолет (средняя стоимость одного составляет $10,4 млн). Таким образом, только в авиации потери РФ составляют около $8 млрд.

– Также Россия потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала вторжения (2 898 из примерно 3 300 на 24.02). Сейчас РФ пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и требует значительной модернизации и финансовых затрат, — отмечает издание.

В целом потери РФ в технике Forbes оценивают в $20,8 млрд.

Не стоит забывать и о так называемом российском “ленд-лизе”, ведь большое количество техники, которую оккупанты, убегая, оставляли, попало к Вооруженным силам Украины в виде трофеев.

По данным Forbes, общая стоимость военных трофеев ВСУ составляет около $2 млрд (без учета боеприпасов и легкого вооружения).

По данным проекта Oryx, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине более 8 тыс. единиц разнообразной военной техники.