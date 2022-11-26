Своеобразный излом: почему РФ три дня подряд соглашается на обмены пленных
Своеобразным изломом назвали в Институте изучения войны (ISW) обмены пленными, что происходят уже три дня подряд.
В ISW не оставили без внимания тот факт, что Минобороны России, которое довольно сдержанно относилось к обменам пленными, вдруг согласилось провести их 23, 24 и 25 ноября.
В течение трех дней удалось обменять:
- 23 ноября – 35 украинских военнопленных и одного гражданского,
- 24 ноября – 50 украинских военнопленных,
- 25 ноября – девять украинских военнопленных и троих гражданских.
В Институте изучения войны считают, что Минобороны РФ могло увеличить частоту обмена, потому что столкнулось с мощной волной критики из-за очевидного безразличия к российским военнопленным, что наблюдается в последние месяцы.
Таким образом в РФ попытались унять недовольство, что заполонило российское информационное пространство.
Вероятно, это было сделано и для российских военных блогеров, которые относительно нейтрально извещали о последних сериях обменов.
26 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о состоявшемся накануне очередном обмене пленными.
Домой удалось вернуть двух офицеров и семь рядовых и сержантов, которые защищали, в частности, Мариуполь, Чернобыльскую атомную электростанцию и остров Змеиный.
Есть среди освобожденных пленных и трое гражданских – супруги и мужчина, которого считали пропавшими без вести.
Всего за последнюю неделю удалось вернуть 98 украинцев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Андрей Ермак