Ноябрь, 26 в 14:34

Своеобразным изломом назвали в Институте изучения войны (ISW) обмены пленными, что происходят уже три дня подряд.

В ISW не оставили без внимания тот факт, что Минобороны России, которое довольно сдержанно относилось к обменам пленными, вдруг согласилось провести их 23, 24 и 25 ноября.

В течение трех дней удалось обменять:

В Институте изучения войны считают, что Минобороны РФ могло увеличить частоту обмена, потому что столкнулось с мощной волной критики из-за очевидного безразличия к российским военнопленным, что наблюдается в последние месяцы.

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Таким образом в РФ попытались унять недовольство, что заполонило российское информационное пространство.

Вероятно, это было сделано и для российских военных блогеров, которые относительно нейтрально извещали о последних сериях обменов.

26 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о состоявшемся накануне очередном обмене пленными.

Домой удалось вернуть двух офицеров и семь рядовых и сержантов, которые защищали, в частности, Мариуполь, Чернобыльскую атомную электростанцию и остров Змеиный.

Есть среди освобожденных пленных и трое гражданских – супруги и мужчина, которого считали пропавшими без вести.

Всего за последнюю неделю удалось вернуть 98 украинцев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 276-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Ермак