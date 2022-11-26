Ноябрь, 26 в 15:03

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными – в Украину вернули 12 человек, среди которых не только военные, но и трое гражданских.

По его словам, среди освобожденных четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничники, теробороновец и гражданские – супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести.

– Среди военных – двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов. Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный. За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев. Работаем над освобождением всех наших людей. Не останавливаемся, – написал Андрей Ермак.