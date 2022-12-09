Оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за стрим о зверствах армии РФ в Буче

Декабрь, 09 в 15:42

Российский суд приговорил оппозиционного политика Илью Яшина к 8,5 годам заключения. Его признали виновным в распространении “фейков” о российской армии.

Издание Insider пишет, что на данный момент это самый строгий приговор по этой статье. Предел наказания – 10 лет лишения свободы.

Причиной возбуждения уголовного дела против политика стал стрим Яшина о совершенных преступлениях, убийствах и пытках украинских гражданских российскими военными в Буче, который он вел на YouTube в апреле.

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— Яшин создал реальную угрозу для формирования негативного отношения к вооруженным силам РФ, – говорится в приговоре Мещанского районного суда Москвы.

Яшин был среди небольшой группы противников войны, решивших не покидать Россию после полномасштабного вторжения РФ. Он считает, что “антивоенные голоса звучат громче и убедительнее, если человек остается в России”.

— Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд — слишком оптимистично, — заявил Яшин.

В своей речи в зале суда на этой неделе Яшин сказал, что должен был остаться в России, чтобы говорить правду вслух и остановить кровопролитие любой ценой.

— Мне физически больно думать, сколько людей погибло на этой войне, сколько жизней было разрушено и сколько семей лишились дома. Лучше провести 10 лет за решеткой как честный человек, чем тихо сгорать от стыда за кровь, пролитую вашим правительством.

Прокурор настаивал на девяти годах колонии. Также политику хотели запретить пользоваться интернетом несколько лет после отбывания срока.

Илья Яшин – российский политический и общественный деятель. После убийства оппозиционного политика Бориса Немцова работал над завершением подготовленного Немцовым исследования об агрессии РФ на Донбассе Путин. Война. После полномасштабного вторжения РФ публично выступил против войны.