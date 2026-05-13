США отправляли своих военнослужащих в Украину, чтобы они приобрели опыт использования и боевого применения дронов в реалиях современной войны, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Пентагон направлял военных в Украину для приобритения опыта работы с дронами

Глава комитета Сената США по оборонным расходам сенатор Митч Макконнелл во время слушаний в комитете Сената назвал Украину Кремниевой долиной войны и спросил, поддерживает ли Хегсет поездки туда должностных лиц Пентагона для получения опыта.

— Фактически, я лично одобрил направление дополнительного персонала туда, чтобы учиться на поле боя дронов как в наступлении, так и в обороне, чтобы гарантировать, что мы усвоим все возможные уроки из этого конфликта и учтем их в режиме реального времени — в том, как мы защищаемся и переходим в наступление в эпоху доминирования дронов, — сообщил Хегсет.

Он подтвердил, что многие военные высокопоставленные должностные лица посещали Украину, и отметил, что “мы многому научились”.

— Возьмите уроки, полученные в Украине и на других полях сражений, и убедитесь, что мы применяем их во всех вооруженных силах как можно быстрее, — подчеркнул американский военный министр.

Комментируя поддержку союзников Украины, Хегсет не остановился на роли и объемах участия США.

— Я считаю очень обнадеживающим, что европейские страны сделали все возможное, чтобы Украина могла защищать себя. По-моему, это очень положительный шаг, — акцентировал Хегсет.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Пит Хегсет заявил, что Пентагон изучает опыт Украины по использованию дронов.

