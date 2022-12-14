Декабрь, 14 в 13:50

Сейчас в России ведутся бурные дискуссии относительно ведения войны против Украины.

Известно, что последние двое суток в социальных сетях ходят слухи о вероятном увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, генерала Валерия Герасимова.

В разведке Министерства обороны Великобритании пока эту информацию проверить не могут, но не исключают, что верхушку военной иерархии России охватывает определенная напряженность.

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Между тем на настроениях военных РФ сказываются комментарии бывшего “министра обороны” так называемой ДНР Игоря Гиркина.

Экс-главарь террористической группировки еще 6 декабря заявил, что два месяца провоевал на передовой в составе “ДНР”.

Благодаря этому опыту он якобы убедился, что “стратегическое планирование войны России в Украине переживает кризис”.

В настоящее время Гиркин высмеивает сосредоточенность армии РФ на возведении больших позиционных оборонительных сооружений.

По его убеждению, польза от них достаточно сомнительна.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России