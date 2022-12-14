Декабрь, 14 в 20:59

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина отдала России священника УПЦ МП во время последнего обмена, в результате которого домой возвращаются 64 украинца и один гражданин США.

– Это проукраинский активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями. Собственно, его удалось освободить, – заявил представитель ГУР.

Он также рассказал, что россияне в своих телеграмм-каналах пишут, что РФ забрала священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену.

– Я скажу, что не без его помощи в данном контексте вернулся гражданин США сегодня. Следующие обмены готовятся и обязательно продолжатся. Каждый должен вернуться домой, – сказал Юсов.

Он уточнил, что не может сообщить или прокомментировать точное количество пленных в РФ украинцев, ведь продолжаются переговорные процессы, на которые может повлиять любая детализация.

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Однако, по его словам, вся эта информация у разведки есть – учтено количество и пленных, и пропавших без вести.

Отметим, что Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что в рамках сегодняшнего обмена пленными из российской неволи удалось освободить гражданского Суэди Мурекези – 35-летнего гражданина США, захваченного оккупантами еще в начале лета 2022 года.

Он уроженец Африки, вынужденный покинуть родную страну вместе с семьей после геноцида 1994 года. В последние годы он с рабочими поездками посещал Украину и решил остаться здесь жить.

Суэди поселился в Херсоне три года назад. Когда пришли захватчики, он отказался покидать украинский город. Вместе с другими патриотическими горожанами мужчина участвовал в проукраинских митингах в оккупированном Херсоне.

Именно за проукраинскую позицию его и схватили россияне.

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Фото: Андрій Єрмак