Зеленский подписал указ о санкциях против семи деятелей УПЦ МП
Совет национальной безопасности Украины ввел санкции еще против семи представителей УПЦ МП.
Соответствующий указ №863/2022 подписал президент Владимир Зеленский. Срок применения ограничений – 5 лет.
В санкционный список попали:
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- митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
- митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
- настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
- митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, Иван Паканыч;
- митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП Валентин Егоренко;
- архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.