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Факты / Україна

Зеленский подписал указ о санкциях против семи деятелей УПЦ МП

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции еще против семи представителей УПЦ МП.

Соответствующий указ №863/2022 подписал президент Владимир Зеленский. Срок применения ограничений – 5 лет.

В санкционный список попали:

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  • митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
  • митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
  • настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
  • митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, Иван Паканыч;
  • митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП Валентин Егоренко;
  • архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.
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Источник: Офис президента
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