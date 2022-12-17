Декабрь, 16 в 22:12

Бывший командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК Вагнера, Андрей Медведев, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили своих наемников.

Об этом Медведев рассказал изданию The Insider.

По его словам, наемники ЧВК, которые отказались участвовать в боевых действиях, были расстреляны, а на некоторых казнях Медведев присутствовал лично.

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Экс-командир ЧВК говорит, что двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Об одном из случаев убийства “отказников” он рассказал подробно:

— Они получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЭД — и (их, — Ред.) расстреляли, — говорит он.

Медведев пояснил, что группа МЭД — отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера.

— Они занимаются обнулением: забирают ребят и (убивают, — Ред.) либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было, — рассказал он.

Экс-командир ЧВК говорит, что Нужин служил в его подразделении.

— Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбешники (Служба безопасности ЧВК Вагнера, — Ред.) и задавали мне вопросы по этому персонажу, — рассказал Медведев в комментарии The Insider.

Бывший командир вагнеровцев утверждает, что завербованные наемники не получают деньги, более того, их родственники тоже не получают обещанных выплат за погибших.

— У нас половина бойцов, которые были эвакуированы, их официально подавали как без вести пропавших. Для чего это делается? Чтобы не платить по страховому случаю за смерть, потому что ни одно страховое агентство никогда не покроет такое количество потерь, ни одно страховое агентство не возьмет на себя такое, — рассказывает он.

По данным The Insider, сейчас Медведев находится в бегах. Он сообщил изданию, что его преследуют наемники ЧВК Вагнера.

Медведев утверждает, что у него есть видео казни наемников в Алчевске (Луганская область, — Ред.) и если с ним что-то случится, это видео будет опубликовано. На этом видео, как рассказал Медведев, казнят двух заключенных за отказ воевать.

По его словам, когда он сбежал, всех, кто воевал с ним, задержали.

Напомним, Евгений Нужин — это заключенный, который заключил контракт с ЧВК Вагнера и отправился на войну против Украины. Впоследствии он сдался в плен и оттуда дал несколько интервью, где рассказал, что не поддерживает войну и хочет остаться в Украине.

13 ноября в соцсетях распространили видео, на котором Нужина убивают кувалдой. Позже выяснилось, что Нужина обменяли на украинских пленных и выдали вагнеровцам.

В начале декабря The Insider стало известно о смерти осужденного Виктора Севальнева, который командовал 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции “ЛНР”. Он позвонил жене из госпиталя и сообщил ей, что его везут на расстрел за то, что солдаты его роты дезертировали.

Буквально через несколько дней жене сообщили о том, что он погиб, и попросили забрать тело.

Правозащитница Ольга Романова в интервью изданию “Можем объяснить” говорила, что лично ей известно о 40 казнях заключенных, которые отправились на войну.

Сам Евгений Пригожин, который владеет ЧВК Вагнера, во время вербовки заключенных предупреждал их о расстрелах за дезертирство.

Кроме “казни” Нужина, в соцсетях был опубликован еще один видеоролик 2017 года, где вагнеровцы в Сирии расправляются с дезертиром из сирийской армии с помощью кувалды.

Согласно отчету аналитической компании NewsGuard, за время войны в TikTok появилось около 160 роликов, которые показывали или восхваляли акты насилия, совершаемые наемниками ЧВК Вагнера.

Ранее депутаты Европарламента от разных партий призвали Евросоюз занести ЧВК Вагнера в список террористических организаций. В ответ на это Пригожин передал в Европарламент испачканную бутафорской кровью кувалду с гравировкой ЧВК “Вагнер”.