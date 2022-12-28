Путин отменил вторую поездку за неделю, подпитав слухи о проблемах со здоровьем

Декабрь, 28 в 21:10

Российский диктатор Владимир Путин отменил свой второй официальный визит за неделю, что подогрело новые предположения о его неудовлетворительном состоянии здоровья. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Наместник Кремля отказался от визита в Псков, где должен был посетить завод Титан-Полимер и встретиться с местным губернатором Михаилом Ведерниковым. Поездку отменили якобы из-за нелетных условий.

В то же время, как сообщает российское Агентство. Новости, администрация города днем отчитывалась о хорошей погоде, а подавляющее большинство самолетов вылетели в Псков из Санкт-Петербурга, где, по официальным данным, находится Путин.

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На прошлой неделе диктатор в последний момент отменил визит в Нижний Тагил, где расположен Уралвагонзавод, и отправился в Тулу, которую возглавляет его экс-охранник Алексей Дюмин.

The Sun отмечает, что спустя несколько дней после этого, на Рождество, в Москве умер спецпредставитель Уралвагонзавода и бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ, генерал Алексей Маслов.

В этом году Путин также отменил традиционную пресс-конференцию в конце года, обращение к российскому парламенту и новогодний хоккейный матч. Таблоид пишет, что все это лишь подпитывает предположение о его здоровье.

Видеокадры, на которых Путин дергается, неуверенно стоит на ногах, а иногда задыхается, его почерневшая рука – были предметом спекуляций по поводу его состояния здоровья. Было предположение, что у него рак желудка или болезнь Паркинсона.

В июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что на тот момент не было никаких разведывательных данных о том, что у Путина проблемы со здоровьем.