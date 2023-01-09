Январь, 09 в 16:30

В Ненецком автономном округе России из-за обледенения упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек. Среди них было два члена экипажа и 10 пассажиров. На место была направлена наземная группировка на снегоходах, а также на вертолете.

Об этом пишут российские СМИ.

По предварительным данным, погибли два человека.

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В экстренных службах проинформировали, что самолет следовал из Учкара в Нариман. Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, что в октябре в российском городе Иркутск военный самолет (Су-30) упал на двухэтажный дом.

А немного раньше учебно-боевой самолет Су-34 упал на жилой дом в российском Ейске. В результате пожара было повреждено 15 квартир. По информации военкоров, самолет принадлежал 277 полку.