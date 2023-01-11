В РФ запретили выезд из страны военнообязанным — ГУР

Январь, 11 в 11:11

С 9 января в России ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.

Об этом сообщает ГУР.

По данным ГУР, соответствующий приказ российская ФСБ отправила во все пограничные управления страны. Отмечено, что в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ.

Сейчас смотрят

— С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлениям ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий А, Б и В, — говорится в тексте приказа.

Для указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда на всех пунктах пропуска по всем направлениям.

При этом выезд запретят также гражданам категории В, то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что в январе 2023 года Россия планирует провести очередную волну мобилизации.

— Главный акцент будет делаться на количестве, а не на качестве мобилизованных и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку уйдет около двух месяцев, — добавили в украинской разведке.

В начале января в ГУР отмечали, что Россия хочет мобилизовать еще до 500 тыс. призывников в январе для нового наступления на востоке и юге.