В Еврокомиссии назвали шаг, который ускорит конфискацию активов РФ

Январь, 12 в 15:23

Введение уголовной ответственности за обход санкций против РФ поможет ускорить процесс конфискации российских активов, которые в дальнейшем будут направлены на восстановление Украины.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд.

– Еврокомиссия еще 2 декабря опубликовала предложение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России. Мы неоднократно отмечали, что криминализация таких действий, как уклонение от санкций, поможет конфисковать активы, которые люди пытаются скрыть. Это также часть наших усилий по сбору средств на восстановление Украины, — заявил Виганд.

Кроме того, Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии начать изъятие российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС.

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Отметим, в начале декабря ЕК выдвинула предложение внести нарушение санкций ЕС в список преступлений против Евросоюза.

Лица, которые нарушат санкции ЕС, могут оказаться за решеткой, срок лишения свободы будет начинаться от 5 лет в зависимости от преступления.

А компании могут штрафовать в размере не менее 5% от общего оборота в течение года.