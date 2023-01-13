Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Хвалить Шойгу и Герасимова, игнорировать ЧВК: пропагандистам в РФ раздали новые методички

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
шойгу і герасимов

В России подготовили новые методички для освещения войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кремлевским пропагандистам “рекомендуют” игнорировать ЧВК Вагнер, говорить о “выдающейся роли” министра обороны РФ Сергея Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова, а также оправдывать удары РФ по объектам украинской энергетики и подавать войну против Украины как войну “против всего НАТО” .

Украинская разведка пишет, что военное командование РФ создало специальный документ, которым определяется, как именно пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.

Сейчас смотрят

По данным разведки, “рекомендации” содержат 11 пунктов, а их основное содержание следующие:

  • Ориентировка на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников;
  • Акцентирование в информационных материалах и комментариях “независимых” экспертов на ведущей и положительной роли лично Шойгу и Герасимова;
  • Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на “вынужденность” таких действий;
  • Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуется обращать внимание на то, что “РФ проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО”;
  • Отказ от упоминания ЧВК Вагнера в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;
  • Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудачах ВСУ. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

В ГУР отметили, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.

11 января стало известно, что Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на должность командующего оккупационными войсками РФ в Украине. Генерал Валерий Суровикин, занимавший этот пост с октября, теперь будет заместителем Герасимова.

Читайте
Реванш классического генералитета: Подоляк о назначении Герасимова вместо Суровикина

Фото: Kremlin

Источник: ГУР
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка