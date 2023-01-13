Хвалить Шойгу и Герасимова, игнорировать ЧВК: пропагандистам в РФ раздали новые методички

Январь, 13 в 17:56

В России подготовили новые методички для освещения войны против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кремлевским пропагандистам “рекомендуют” игнорировать ЧВК Вагнер, говорить о “выдающейся роли” министра обороны РФ Сергея Шойгу и нового командующего войной Валерия Герасимова, а также оправдывать удары РФ по объектам украинской энергетики и подавать войну против Украины как войну “против всего НАТО” .

Украинская разведка пишет, что военное командование РФ создало специальный документ, которым определяется, как именно пропагандистам нужно освещать события войны против Украины.

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По данным разведки, “рекомендации” содержат 11 пунктов, а их основное содержание следующие:

Ориентировка на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников;

Акцентирование в информационных материалах и комментариях “независимых” экспертов на ведущей и положительной роли лично Шойгу и Герасимова;

Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на “вынужденность” таких действий;

Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. Отдельно рекомендуется обращать внимание на то, что “РФ проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО”;

Отказ от упоминания ЧВК Вагнера в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;

Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудачах ВСУ. Особое внимание предлагается сконцентрировать на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

В ГУР отметили, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.

11 января стало известно, что Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на должность командующего оккупационными войсками РФ в Украине. Генерал Валерий Суровикин, занимавший этот пост с октября, теперь будет заместителем Герасимова.

Фото: Kremlin