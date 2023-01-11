Реванш классического генералитета: Подоляк о назначении Герасимова вместо Суровикина

Январь, 11 в 20:17

Кадровые перестановки в военном руководстве России означает реванш классического генералитета. Так прокомментировал назначение командующим российскими оккупационными войсками в Украине Валерия Герасимова советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Путина, которая претендовала на статус “мы главные”. Я имею в виду Пригожина и того же Суровикина и Кадырова. То есть эта группа группа очень мощно продвигалась к вершине пищевой цепочки из низов.

Подоляк предположил, что эти лица, вероятно, хотели создать свое окружение вокруг Путина, чтобы руководить РФ как таковой, понимая, что Путин теряет влияние.

Сейчас смотрят

— Все влияния Путина – это прежде всего сакральность. Царская сакральность, которая была ему присуща некоторое время, они это выстраивали очень долго, что “царь не ошибается”.

Подоляк напомнил, что Герасимов, о котором говорили, что он с отстранившим его инфарктом является ключевым автором концепции гибридной войны.

— Герасимов не просто “случайный персонаж”… Но вопрос, разбирается ли Герасимов в войне “горячей”, стандартной. Сейчас посмотрим.

Советник главы ОП добавил, что сейчас в России классические генералы снова начинают теснить Пригожина и ФСБешников.

Сегодня, 11 января, стало известно, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов стал новым командующим объединенной группировкой российских войск, ведущих войну в Украине.

Соответствующее назначение подписал 11 января министр обороны России Сергей Шойгу. В этой должности Герасимов сменил “сирийского резника” Сергея Суровикина.