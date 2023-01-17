Ночная “бавовна” в Белгороде: губернатор заявил о работе ПВО
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Ночью 17 января в российском Белгороде прозвучала серия мощных взрывов.
Громкие звуки были слышны после часа ночи.
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Сразу после этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над городом и районом сработала система противовоздушной обороны.
– Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет.
Если они будут, обязательно вам сообщу, – написал в Telegram Вячеслав Гладков.
Источник: Вячеслав Гладков