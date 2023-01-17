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Факты / Світ / Росія

Ночная “бавовна” в Белгороде: губернатор заявил о работе ПВО

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 17 января в российском Белгороде прозвучала серия мощных взрывов.

Громкие звуки были слышны после часа ночи.

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Сразу после этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над городом и районом сработала система противовоздушной обороны.

– Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет.

Если они будут, обязательно вам сообщу, – написал в Telegram Вячеслав Гладков.

Источник: Вячеслав Гладков

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