Январь, 17 в 6:11

Ночью 17 января в российском Белгороде прозвучала серия мощных взрывов.

Громкие звуки были слышны после часа ночи.

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Сразу после этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над городом и районом сработала система противовоздушной обороны.

– Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно вам сообщу, – написал в Telegram Вячеслав Гладков.

Источник: Вячеслав Гладков