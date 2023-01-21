The Sun со ссылкой на разведку США назвала новые цифры потерь России в войне в Украине

Январь, 21 в 15:24

По данным разведки Соединенных Штатов, потери России в Украине достигли цифры в 188 тыс. человек. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Отмечается также, что российские оккупанты потеряли 2 тыс. танков — техника была уничтожена или захвачена украинской армией.

Новая цифра российских потерь была озвучена во время вчерашней встречи министров государств на авиабазе Рамштайн в южной Германии.

Сейчас смотрят Эта цифра значительно больше, чем озвученные в конце прошлого года министром обороны Великобритании Беном Уоллесом 100 тыс. убитых, раненых или дезертированных солдат РФ Высокопоставленный генерал США Марк Милли заявил, что Россия понесла “огромное количество потерь”, но не обнародовала публично точную цифру. Отвечая на вопрос о потерях россиян, он сказал, что количество жертв сейчас значительно превышает 100 тыс. человек. — У них (россиян, — Ред.) действительно много потерь. Я бы сказал, что значительно больше 100 тыс., — сказал Милли. Огромные и “впечатляющие”, как пишет издание, потери среди россиян подтвердили The Sun источники в обороне. Также сообщается, что во время своего выступления на авиабазе Рамштайн Милли отметил, что российские оккупанты “понесли огромное количество потерь среди своих военных, включая военных и наемников Вагнера”. Читайте Принятие резолюции по спецтрибуналу: когда украинцы смогут увидеть Путина за решеткой

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