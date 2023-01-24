Январь, 24 в 10:59

Ведущий российский разработчик и производитель спутников связи, телевещания, навигации АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева после начала полномасштабной войны РФ против Украины попал под международные санкции, из-за чего почти остановилось производство.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Это российское предприятие также разрабатывает так называемые большие глаза – средства ведения космической разведки, в частности:

Сейчас смотрят Репей – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

Геракл-КВ – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

Сфера – проект единой системы спутниковой связи 3 этапа. Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край). Из-за влияния международных санкций очень не хватает компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Именно поэтому производство важных основных элементов вышеперечисленных объектов де-факто остановлено. Читайте Санкции против РФ могут вступить в силу 24 февраля 2023 года, а против Беларуси еще раньше — Йозвяк Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей. В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и перенесены на несколько лет. проект Репей – с 2022 на 2024 год;

проект Геракл-КВ – с 2023 на 2025 год;

проект Сфера – с 2025 на 2027 год. В ГУР отмечают, что скоро в такой же сложной ситуации окажутся еще несколько отраслей российской экономики. Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические переговоры с компанией SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию ее ракет-носителей для замены российских ракет Союз.

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