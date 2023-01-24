Критически не хватает компонентов: космическая разведка РФ останавливается из-за санкций
Ведущий российский разработчик и производитель спутников связи, телевещания, навигации АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева после начала полномасштабной войны РФ против Украины попал под международные санкции, из-за чего почти остановилось производство.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Это российское предприятие также разрабатывает так называемые большие глаза – средства ведения космической разведки, в частности:
- Репей – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;
- Геракл-КВ – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;
- Сфера – проект единой системы спутниковой связи 3 этапа.
Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край).
Из-за влияния международных санкций очень не хватает компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Именно поэтому производство важных основных элементов вышеперечисленных объектов де-факто остановлено.
Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей. В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и перенесены на несколько лет.
- проект Репей – с 2022 на 2024 год;
- проект Геракл-КВ – с 2023 на 2025 год;
- проект Сфера – с 2025 на 2027 год.
В ГУР отмечают, что скоро в такой же сложной ситуации окажутся еще несколько отраслей российской экономики.
Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические переговоры с компанией SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию ее ракет-носителей для замены российских ракет Союз.