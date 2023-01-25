ЧВК Вагнера несет колоссальные потери, кладбище увеличилось в семь раз: NYT показала снимки

Январь, 25 в 11:45

Российская частная военная компания Вагнера несет огромные потери в Украине. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки с кладбища, где хоронят наемников, обнародованные изданием The New York Times.

В частности, на снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений на участке кладбища. Это количество увеличилось почти в семь раз, если сравнить с фото 24 ноября 2022 года.

— Правительство США заявляет, что потери ЧВК Вагнера на поле боя исчисляются тысячами, и что 90% из них — это заключенные, которых завербовали воевать в обмен на освобождение из тюрьмы, при условии, что они выживут, — пишет издание.

Именно большие потери заставляют РФ вербовать заключенных граждан Украины, которые были вывезены в российские места лишения свободы.

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По данным Генштаба ВСУ, в российском Краснодаре украинских заключенных активно вербуют в состав частной военной компании Вагнера.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: The New York Times