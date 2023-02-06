6 февраля в России в 150 километрах от Москвы, недалеко от Калуги, взорвался беспилотник.

Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что это случилось в 5 утра в лесу недалеко от города на высоте 50 метров. Калужский губернатор сообщает, что взрыв не нанес ущерб гражданским и социальным объектам.

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Шапша не уточнил, пострадали ли военные объекты.

В Тelegram российского ресурса Mash говорится, что предварительно дрон летел в сторону одного из них.

Местные каналы информировали, что о взрывах сообщали жителям трех западных районов города: “были сильный хлопок и звуковая волна”. На опубликованном фото виден дым.

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Напомним, что ранее взрывы дронов в области, 7 и 12 октября, раздавались возле военной авиабазы Шайковка. Это около 250 км от столицы РФ.

Один беспилотник взорвался над Шайковкой, где размещены российские бомбардировщики Ту-22М3. Через неделю на юге области неизвестный беспилотник сбила ПВО.

Фото: скрин с видео