Февраль, 07 в 8:28

Слабые западные санкции против Ирана и России способствовали тому, что РФ смогла их обойти и купить компоненты для ударных беспилотников, которые использует на территории Украины.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны ISW.

Так, ранее официальные лица США заявили, что Россия и Иран на территории РФ планируют построить иранский завод по производству беспилотников.

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Стоит отметить, что один такой завод уже есть в Таджикистане — государстве-члене Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и кандидате на вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Россия может использовать свое влияние на Таджикистан через ОДКБ и ЕАЭС для поставки компонентов дронов или закупки беспилотников в обход международных санкций.

Британская следственная группа Conflict Armament Research (CAR) сообщила в ноябре 2022 года, что 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США, несмотря на высокий уровень ограничения экспортного контроля на такие компоненты в Иран.

Большинство западных компонентов в сбитых иранских беспилотниках были произведены в период с 2020 по 2021 год, после истечения действия санкций Совбеза ООН в отношении тяжелых вооружений против Ирана.

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Большинство западных компаний, компоненты которых были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь. Но это вполне могли делать дистрибьюторы компонентов.

Это означает, что Россия и Иран могут использовать лазейки, позволяющие закупать западные компоненты оружия через доверенных лиц.

Ранее британский аналитический центр RUSI опубликовал расследование, где раскрыл схему закупки западной микроэлектроники для российских дронов Орлан-10.

Фото: ГУР МО