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Факты / Світ / Росія

Зачем в РФ преувеличивают угрозу обстрелов со стороны Украины – версия ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские власти продолжают преувеличивать масштабы угрозы со стороны Украины для приграничных регионов РФ.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) отреагировали на анонс рассмотрения в Госдуме РФ законопроекта, согласно которому должны распространяться льготы на детей как с оккупированных территорий Украины, так и из районов Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

В таких льготах, как заявили в России, нуждаются дети, которые “системно подвергались украинским обстрелам”.

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Американские аналитики уверены: такими заявлениями в РФ пытаются убедить общественность в “экзистенциальной необходимости” войны в Украине.

К тому же, отмечают в ISW, неправдивые заявления об обстреле Украиной многих приграничных регионов России серьезно подрывают доверие к любым заявлениям, что звучат в РФ.

Напомним, что на “опасности обстрелов приграничных регионов” уже акцентировал внимание в конце января президент РФ Владимир Путин.

Глава Кремля во время совещания по “восстановлению жилищной инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях” заявлял, что “задачей военного ведомства является прекращение обстрелов приграничных регионов”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
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