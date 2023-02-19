Зачем в РФ преувеличивают угрозу обстрелов со стороны Украины – версия ISW
Российские власти продолжают преувеличивать масштабы угрозы со стороны Украины для приграничных регионов РФ.
Так аналитики Института изучения войны (ISW) отреагировали на анонс рассмотрения в Госдуме РФ законопроекта, согласно которому должны распространяться льготы на детей как с оккупированных территорий Украины, так и из районов Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
В таких льготах, как заявили в России, нуждаются дети, которые “системно подвергались украинским обстрелам”.
Американские аналитики уверены: такими заявлениями в РФ пытаются убедить общественность в “экзистенциальной необходимости” войны в Украине.
К тому же, отмечают в ISW, неправдивые заявления об обстреле Украиной многих приграничных регионов России серьезно подрывают доверие к любым заявлениям, что звучат в РФ.
Напомним, что на “опасности обстрелов приграничных регионов” уже акцентировал внимание в конце января президент РФ Владимир Путин.
Глава Кремля во время совещания по “восстановлению жилищной инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях” заявлял, что “задачей военного ведомства является прекращение обстрелов приграничных регионов”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 361-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.