Август 2026 года начнется под убывающей Луной. Первая половина месяца больше подойдет для завершения начатых дел, наведения порядка, анализа результатов и постепенного избавления от всего лишнего.

После новолуния 12 августа начнется период растущей Луны. В это время можно возвращаться к активному планированию, новым замыслам, обучению и делам, рассчитанным на будущее.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на август 2026 года, чтобы вы могли заранее определить благоприятные, нейтральные и опасные дни месяца.

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Фазы Луны в августе 2026 года

1-5 августа – убывающая Луна.

6 августа – последняя четверть.

7-11 августа – убывающая Луна.

12 августа – новолуние.

13-19 августа – растущая Луна.

20 августа – первая четверть.

21-27 августа – растущая Луна.

28 августа – полнолуние.

29-31 августа – убывающая Луна.

Лунный календарь на август 2026 – благоприятные дни

Самыми благоприятными датами августа будут 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 и 31 числа.

3 августа – удачный день для активных действий, финансовых вопросов, смены работы, решения бытовых задач и реализации масштабных замыслов. Вместе с тем стоит контролировать эмоции и не вступать в конфликты.

7 августа – благоприятный день для долгосрочных дел, работы, финансовых решений, физической активности и завершения задач, которые долго откладывались. Также можно уделить внимание личным отношениям.

10 августа – хороший день для бизнеса, новых замыслов, смены работы, поездок и финансовых дел. Хорошо заниматься вопросами, требующими интуиции, спокойствия и нестандартного подхода.

13 августа – день подходит для планирования, формирования новых целей, творческих замыслов и подготовки к будущим делам. После новолуния лучше не спешить с активными шагами, а сначала определить приоритеты.

14 августа – благоприятный день для новых начинаний, обучения, финансовых операций, покупки недвижимости, путешествий и практических дел. Хорошо переходить от планов к постепенной реализации задуманного.

19 августа – удачный день для общения, обучения, творчества, физической активности и работы над текущими задачами. Важные слова и договоренности лучше хорошо обдумывать, чтобы избежать недоразумений.

23 августа – энергичный день для работы, путешествий, спорта, личных дел и новых оздоровительных привычек. Хорошо направить силы на конкретную цель и не тратить время на пассивность.

31 августа – день можно использовать для наведения порядка, уборки, подведения итогов и подготовки к новому месяцу. Вместе с тем стоит избегать споров, резких решений и чрезмерных физических нагрузок.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на август 2026 года

Для новых начинаний: 3, 7, 10, 14-19, 21-24.

Для планирования бюджета, финансовых операций и смены работы: 3, 7, 10, 14, 15, 19, 23, 24.

Для поездок и путешествий: 3, 10, 13, 14, 17, 22-24, 31.

Для творчества и спорта: 3, 7, 14-19, 21-23.

Для отдыха: 2, 9, 10, 13, 19, 23, 29.

Для свиданий и признаний в любви: 7, 16-19, 23, 24.

Для помолвки и свадьбы: 10, 16, 17, 23, 24.

Неблагоприятные дни в августе 2026 года

Опасными и напряженными датами по лунному календарю будут 6, 11, 12, 13, 25, 26, 28 и 30 августа.

В эти дни возможны перепады настроения, усталость, трудности с концентрацией и повышенная конфликтность. Лучше не планировать рискованные финансовые операции, резкие изменения, сложные переговоры и дела, в которых ошибка может иметь серьезные последствия.

Особенно внимательными стоит быть 12 августа, в день новолуния. Этот период больше подходит для отдыха, анализа ситуации и формирования планов, чем для запуска масштабных проектов и важных покупок.

Осторожность также потребуется 28 августа, в день полнолуния. Эмоции могут быть сильнее, чем обычно, поэтому стоит избегать конфликтов, перегрузки и импульсивных решений.

В неблагоприятные дни лучше сосредоточиться на привычных задачах, не спешить и оставлять больше времени на восстановление. Важные решения по возможности стоит перенести на более спокойный период.

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