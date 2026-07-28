После российской атаки и затопления иностранного судна GOLDEN LEO у Одессы украинские службы проверяют акваторию Черного моря на возможное загрязнение.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Мониторинг Черного моря после затопления GOLDEN LEO

Отметим, что 19 июля судно GOLDEN LEO с грузом кукурузы подверглось российской атаке во время выхода из порта Одесской области.

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В результате удара судно получило значительные повреждения и утратило мореходность.

26 июля судно затонуло примерно в 5 морских милях от побережья Одессы.

В результате атаки погибли 10 человек.

После инцидента в Одесской областной военной администрации провели внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в акватории Черного моря ведется постоянный мониторинг с целью оценки последствий затопления судна для окружающей среды и безопасности судоходства.

Особое внимание уделяется контролю за возможной утечкой горюче-смазочных материалов в морскую среду.

К работе привлекли представителей ГСЧС в Одесской области, Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, Администрации морских портов Украины, Украинского научного центра экологии моря, Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины, Госпродпотребслужбы и других профильных учреждений.

Местным общинам вдоль побережья поручили постоянно следить за состоянием акватории. Также были определены ресурсы для оперативного реагирования в случае обнаружения даже незначительных признаков загрязнения.

Все необходимые силы и средства готовы к задействованию для локализации и ликвидации возможных последствий.

Что известно об атаке на GOLDEN LEO

Судно GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау было атаковано российскими войсками 19 июля вблизи Одессы. На момент удара оно выходило из украинского порта после погрузки кукурузы.

Среди погибших – девять членов экипажа: четверо граждан Индии и пятеро граждан Сирии. Также погиб украинский лоцман филиала Дельта-лоцман ГП АМПУ.

Восьмерых членов экипажа удалось спасти.

Ситуация с последствиями затопления судна остается под постоянным контролем Одесской ОГА, Администрации морских портов Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, Украина обвинила РФ в преднамеренных атаках на экспорт зерна.

С начала полномасштабной войны повреждено более 1 тыс. объектов портовой инфраструктуры и 232 гражданских судна.

Российские удары по черноморским портам уже отразились на мировых ценах на пшеницу.

Ранее Служба внешней разведки заявила, что Россия за десять дней получила дипломатические демарши от трех государств.

В СВР считают, что это свидетельствует об усилении международной изоляции России.

Фото: Администрация морских портов Украины

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